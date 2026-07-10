Майже 30 атак за день: ворог тероризує чотири райони Дніпропетровщини
Російські війська протягом дня майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, п’ятеро людей дістали поранень
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Нікопольському районі потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, дитсадок, училище, приватні будинки та автівки. Постраждали четверо людей.
У Кам’янському районі ворог цілив по Верхівцевській та Божедарівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та оселі. Поранень дістала 74-річна жінка. Лікуватиметься вдома.
На Синельниківщині під ударом були райцентр та Васильківська громада. Понівечені приватний будинок та інфраструктура.
У Криворізькому районі росіяни цілили по Новопільській та Грушівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та заправка.
Нагадаємо, що у Краматорську на Донеччині внаслідок російського обстрілу загинули четверо людей, серед яких дитина 2011 року народження. Ще дев'ятеро людей зазнали травм.