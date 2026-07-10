Майже 30 атак за день: ворог тероризує чотири райони Дніпропетровщини

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом дня майже 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, п’ятеро людей дістали поранень

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Нікопольському районі потерпали Нікополь, Покровська, Марганецька і Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, дитсадок, училище, приватні будинки та автівки. Постраждали четверо людей.

У Кам’янському районі ворог цілив по Верхівцевській та Божедарівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та оселі. Поранень дістала 74-річна жінка. Лікуватиметься вдома.

На Синельниківщині під ударом були райцентр та Васильківська громада. Понівечені приватний будинок та інфраструктура.

У Криворізькому районі росіяни цілили по Новопільській та Грушівській громадах. Пошкоджені інфраструктура та заправка.

Нагадаємо, що у Краматорську на Донеччині внаслідок російського обстрілу загинули четверо людей, серед яких дитина 2011 року народження. Ще дев'ятеро людей зазнали травм.