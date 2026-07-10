У Харкові жінка жорстоко побила собаку на очах у дитини
Інцидент стався у Немишлянському районі Харкова. Там жінка жорстоко побила собаку
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Правоохоронці дізнались про це під час моніторингу соцмереж. Поліція побачила публікацію, де жінка бʼє ногами собаку на очах у маленької дитини.
Правоохоронці знайшли власницю тварини та опитали свідків. Розпочате кримінальне провадження. Жінці може загрожувати позбавлення волі до пʼяти років із конфіскацією тварини.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік силоміць заливав собакам алкоголь та знімав це на відео. Чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення. Собак у власника вилучили та передали зоозахисникам.
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