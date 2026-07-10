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10 липня 2026, 13:18

В Україні з'явиться нова купюра 2000 грн із Василем Стусом

10 липня 2026, 13:18
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Фото: "Економічна правда"
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Національний банк презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона надійде в обіг уже 4 вересня 2026 року

Про це як інформує "Економічна правда", повідомив голова НБУ Андрій Пишний, передає RegioNews.

На лицьовому боці нової купюри зображений український поет, правозахисник і дисидент Василь Стус.

Дата введення банкноти символічна: 4 вересня 1965 року Стус узяв участь у першій відкритій акції протесту проти репресій СРСР, а через 20 років цього дня загинув у радянському таборі.

У Нацбанку пояснили, що поява купюри нового номіналу допоможе скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот.

За розрахунками регулятора, заміна купюр по 1000 гривень на 2000-гривневі дозволить удвічі зменшити логістичні витрати. Порівняно з перевезенням банкнот номіналом 500 гривень витрати можуть скоротитися вчетверо, а 200-гривневих – у десять разів.

У НБУ зазначили, що з моменту появи банкноти номіналом 1000 гривень у 2019 році середньомісячна заробітна плата в Україні зросла приблизно втричі, а рівень цін – удвічі. Якщо сім років тому для виплати середньої зарплати готівкою було достатньо близько десяти банкнот найбільшого номіналу, то нині для цього потрібно вже понад 30 купюр по 1000 гривень.

Крім того, у НБУ вважають, що введення нової банкноти сприятиме зберіганню заощаджень у національній валюті, а не в іноземній.

Нагадаємо, в Україні з 2 березня цього року з готівкового обігу виводяться банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003-2007 років. Відтепер їх замінять відповідні обігові монети.

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НБУ банкнота економіка регулятор Василь Стус Андрій Пишний
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