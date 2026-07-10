20:15  10 липня
На Черкащині внаслідок ДТП травмувалася мотоциклістка
19:50  10 липня
На Житомирщині жінці погрожував чоловік із мачете
18:58  10 липня
20 тисяч доларів за "квиток" із СЗЧ: на хабарі викрили військовослужбовця
UA | RU
UA | RU
10 липня 2026, 19:50

На Житомирщині жінці погрожував чоловік із мачете

10 липня 2026, 19:50
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Це сталось у селі Стрижівки. Жінка поскаржилась на свого сусіда

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Виявилось, що 40-річний чоловік прийшов до будинку сусідки із предметом, який схожий на мачете. Під час сварки він погрожував жінці. Правоохоронці затримали чоловіка та забрали у нього небезпечний предмет.

"За результатами проведеної перевірки слідчі поліції розпочали кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі поліцейські повідомили про підозру 58-річному місцевому жителю, якого підозрюють у незаконному збуті боєприпасів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
зброя поліція Житомирська область
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
Дорожчий проїзд та нові проїзні: як зміняться ціни на транспорт у Києві з 15 липня
10 липня 2026, 20:40
РФ вдарила по центру Запоріжжя авіабомбами: серед постраждалих дитина
10 липня 2026, 20:20
На Черкащині внаслідок ДТП травмувалася мотоциклістка
10 липня 2026, 20:15
У Дніпрі викрили серійну зловмисницю, що промишляла у торговельному центрі
10 липня 2026, 19:59
"Товар" з рук в руки: у Кривому Розі затримали наркозбувальницю
10 липня 2026, 19:45
Психологічне насильство над дитиною: у Харкові поліцейські обмежили спілкування матері з дочкою
10 липня 2026, 19:20
20 тисяч доларів за "квиток" із СЗЧ: на хабарі викрили військовослужбовця
10 липня 2026, 18:58
Масштабна спецоперація у Дніпрі: 15 затриманих за організацію наркотрафіку
10 липня 2026, 18:46
Зґвалтування 17-річної дівчини на Херсонщині: повідомили про підозру російському окупанту
10 липня 2026, 18:36
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Всі публікації »
Віктор Ягун
Геннадій Друзенко
Сергій Фурса
Всі блоги »