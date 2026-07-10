На Житомирщині жінці погрожував чоловік із мачете

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Це сталось у селі Стрижівки. Жінка поскаржилась на свого сусіда

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Виявилось, що 40-річний чоловік прийшов до будинку сусідки із предметом, який схожий на мачете. Під час сварки він погрожував жінці. Правоохоронці затримали чоловіка та забрали у нього небезпечний предмет.

"За результатами проведеної перевірки слідчі поліції розпочали кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі поліцейські повідомили про підозру 58-річному місцевому жителю, якого підозрюють у незаконному збуті боєприпасів.