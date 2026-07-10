Подружжя агентів ГРУ отримало по 15 років тюрми за наведення ракет на Одесу

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Суд призначив по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна подружжю російських агентів, які коригували ракетні удари по Одесі та передавали російській воєнній розвідці координати українських військових об'єктів

Про це повідомили в СБУ, передає RegioNews .

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яких СБУ затримала у грудні 2022 року на коригуванні обстрілів Одеси та її околиць.

Основними цілями ворожих коригувальників були бойові позиції української ППО та логістичні склади Сил оборони.

Як з’ясувало розслідування, наведенням російських ракет займався громадянин РФ, який раніше брав участь у бойових діях на території Чечні, а згодом переїхав в Одесу.

Ще до початку повномасштабної війни чоловік був завербований російським ГРУ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

До співпраці з російською спецслужбою він залучив свою дружину – колишню мешканку Нижньогородської області РФ.

Після 24 лютого 2022 року воєнна розвідка країни-агресора активувала своїх агентів для наведення ракетних ударів по портовому місту.

Для виконання завдання ворога подружжя шпигунів намагалося завербувати українського військовослужбовця, щоб отримати від нього координати зенітно-ракетних комплексів ЗСУ та логістичних центрів.

Крім цього, зловмисники завуальовано випитували потрібну їм інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов.

Зібрані відомості агенти позначали на гугл-картах і передавали через "зв’язкового" російського ГРУ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агентів винними за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки, якого СБУ викрила у червні 2025 року на підготовці підривів у Києві.