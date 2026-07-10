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20 тисяч доларів за "квиток" із СЗЧ: на хабарі викрили військовослужбовця
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10 липня 2026, 18:58

20 тисяч доларів за "квиток" із СЗЧ: на хабарі викрили військовослужбовця

10 липня 2026, 18:58
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю, якого підозрюють в отриманні 20 тисяч доларів хабаря за сприяння у оформленні документа, що мав допомогти іншому військовому уникнути кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора військовослужбовцю повідомлено про підозру в одержанні 20 тис. доларів США неправомірної вигоди.

За даними слідства, гроші він отримав від іншого військовослужбовця, який перебував у СЗЧ.

За цю суму підозрюваний, діючи за попередньою змовою зі службовими особами однієї з військових частин, мав посприяти в отриманні рекомендаційного листа - так званого "відношення" від керівника військової частини.

Цей документ мав допомогти військовослужбовцю у СЗЧ надалі вирішити питання про звільнення від кримінальної відповідальності та перейти на тилову посаду для проходження служби.

За версією слідства, підозрюваний домовився з ним про зустріч для передачі коштів. Під час цієї зустрічі, яка відбувалася під контролем правоохоронців, він отримав 20 тис. доларів США.

Після передачі грошей підозрюваний повідомив, що "відношення" буде готове найближчими днями - після того, як кошти передадуть службовій особі відповідної військової частини.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за фактом отримання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 888 576 грн.

Нагадаємо, що Луцький міськрайонний суд призначив штраф військовослужбовцю за одержання неправомірної вигоди за вплив на переведення в тилову частину. Свої послуги він оцінив у 2 тисячі доларів.

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