На Черкащині внаслідок ДТП травмувалася мотоциклістка

Фото: поліція Черкаської області

У місті Сміла на Черкащині 9 липня внаслідок зіткнення легковика та мотоцикла постраждала 22-річна мотоциклістка

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Вчора ввечері на вулиці Незалежності у Смілі зіткнулися автомобіль "Volkswagen Golf" та мотоцикл "Suzuki GM51".

Постраждала водійка мотоцикла. Жінку госпіталізували до лікарні. Поліція встановлює повні обставини ДТП.

Попередньо, 20-річний водій "Volkswagen Golf", повертаючи ліворуч, не надав переваги в русі мотоциклу, яким керувала 22-річна жінка. Внаслідок зіткнення водійка мотоцикла отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Водій автомобіля не постраждав.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство встановлює всі обставини автопригоди.

Нагадаємо, що 9 липня близько 20:00 у селищі Цибулів Уманського району на Черкащині сталася дорожньо-транспортна пригода.