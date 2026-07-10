Смертельна ДТП на Рівненщині: на трасі "Київ-Чоп"водій авто збив велосипедиста
На Рівненщині ввечері 10 липня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На трасі Київ—Чоп у Гощанській громаді вантажний автомобіль збив велосипедиста, який загинув від отриманих травм
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Аварія сталася близько 21:30. За попередньою інформацією, водій автомобіля Plandeka допустив наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.
Наразі на місці ДТП працюють слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські. Правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.
Нагадаємо, що у місті Сміла на Черкащині 9 липня внаслідок зіткнення легковика та мотоцикла постраждала 22-річна мотоциклістка.
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