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10 липня 2026, 14:15

Об’єднає лідерів для відновлення та розвитку України: в Києві відкрили Школу міст та громад

10 липня 2026, 14:15
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Фото з відкритих джерел
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В Україні створили Школу міст та громад для навчання лідерів місцевого самоврядування

У Києві відкрили Школу міст та громад – нову освітньо-практичну платформу, співзасновником якої став підприємець, меценат і власник SMK Group Денис Парамонов.

Навчальна програма Школи охоплюватиме головні напрями розвитку громад: освіту, медицину, соціальний захист, безпеку, муніципальне управління, ветеранську політику, залучення інвестицій, розвиток місцевої економіки та міжсекторальне партнерство. Її учасниками стануть голови громад, їхні команди, керівники профільних департаментів, депутати місцевих рад і муніципальні управлінці.

Школа міст та громад стала частиною провідного українського освітньо-аналітичного консорціуму "Школа Нижного", а це означає що проєкт і його учасники матимуть доступ до якісної експертизи, прикладної аналітики та партнерств на міжнародному, національному та регіональному рівнях.

"Ми зробимо Школу міст та громад тим місцем, де формується нове покоління місцевих лідерів і створюються партнерства, які працюватимуть на відновлення та розвиток України", – наголосила Президентка освітньо-аналітичного консорціуму "Школа Нижнього" Анна Міщенко.

Співзасновник Школи міст та громад, власник SMK Group Денис Парамонов переконаний, що післявоєнне відновлення України значною мірою залежатиме саме від професійності управлінських команд на місцях:

"Після війни Україні знадобляться не лише ресурси, а й сильні управлінські команди. Ефективність відновлення залежатиме від рішень, які ухвалюватимуться в громадах. Саме тому знання та практичні навички, які дає Школа, будуть надзвичайно затребуваними. Одним із наших пріоритетів також стане розвиток освіти в громадах і підтримка професійного зростання вчителів та керівників шкіл".

Участь у відкритті Школи взяли віцепремʼєр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, нардеп Олена Шуляк, голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник, представники Верховної Ради, Кабміну, центральних органів виконавчої влади, обласних військових адміністрацій, територіальних громад, міжнародних організацій, бізнесу та експертної спільноти.

Віцепрем’єр Олексій Кулеба, звертаючись до представників громад, підкреслив: "Саме від професійності місцевих команд залежить, наскільки швидко люди отримають нове житло, відновлять школу, буде якісне водопостачання. Тому створення будь-якого нового простору, відкриття нового корпусу чи запуску школи – це інвестиція. Інвестиція в освіту, в спроможність нашої країни і, безумовно, в майбутнє".

Для SMK Group участь у створенні Школи міст та громад є продовженням корпоративної філософії компанії, яка розглядає інвестиції в розвиток громад як найважливіший внесок у майбутнє країни. Саме тому компанія системно підтримує освітні, соціальні та благодійні проєкти, спрямовані на розвиток людського капіталу в Україні.

"Відповідальний бізнес інвестує не лише у виробництво чи технології. Найважливіша інвестиція – це люди та їхня здатність будувати сильні громади. Саме від якості місцевого управління залежить, наскільки комфортною, безпечною та перспективною буде країна для кожної родини. Ми хочемо, щоб Школа міст та громад стала місцем, де народжуються рішення, які змінюють життя людей", – заявив Денис Парамонов.

"Жодна громада сьогодні не може розвиватися ізольовано. Найкращі рішення народжуються там, де об'єднуються місцеве самоврядування, держава, бізнес, експертне середовище та міжнародні партнери. Саме таку екосистему співпраці ми будуємо через Школу міст та громад. Для нас це логічне продовження нашої місії – готувати лідерів, які не просто управляють процесами, а створюють спроможні громади, здатні розвиватися, залучати інвестиції та забезпечувати якість життя людей. Ми хочемо, щоб Школа стала місцем, де народжуються практичні рішення, формується нове покоління місцевих лідерів і створюються партнерства, які працюватимуть на відновлення та розвиток України", – резюмувала Анна Міщенко.

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