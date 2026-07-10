На Вінниччині чоловіка з хронічними хворобами судили за ухилення від мобілізації

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У Вінницькій області судили чоловіка за ухилення від мобілізації. При цьому він пояснив, що має хронічні захворювання

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У січні чоловіку намагались вручити повістку. Проте він відмовився та згодом не з'явився до ТЦК. На суді він не визнав провину. Він заявив, що має низку хронічних захворювань, зокрема гепатит В, постійно приймає ліки та раз на пів року проходить обстеження у Вінниці.

Крім того, чоловік зауважив, що його дружина має третю групу інвалідності, а сам він також доглядає за матір'ю, в якої друга група інвалідності. Саме через це у лютому він отримав відстрочку.

Суд призначив йому чотири роки позбавлення волі, але замінив реальне покарання двома роками іспитового строку.

Нагадаємо, що правоохоронці у рамках восьмого етапу операції "Опікун" провели в Україні 65 обшуків і повідомили про підозру ще 82 особам, причетним до схем ухилення від мобілізації.