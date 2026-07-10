На Київщині чоловік підпалив підстанцію на замовлення росіян

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На Київщині судили чоловіка та його "напарника". Вони за гроші виконували завдання росіян

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

1 липня 2024 року чоловік трансформаторну підстанцію у місті Васильків. Його напарник зняв це на відео, яке потім відправили куратору. За це чоловік отримав 10 тисяч гривень, з яких тисячу відправив напарнику.

У серпні він запропонував знайомому підпалювати військові автомобілі за 15-20 тисяч гривень. Проте знайомий, якого намагались залучити, звернувся до СБУ. Згодом зловмисники хотіли підпалити ще один трансформатор, проте правоохоронці затримали їх.

На суді зловмисники визнали факт підпалу кожуха трансформатора у Василькові, проте обидва заперечували, що хотіли своїми діями послабити державу. За їхніми словами, це нібито була імітація, щоб отримати гроші.

Виявилось, що один із них почав переписуватись в месенджері з дівчиною, яка запропонувала роботу. Спочатку вона просила писати на паркані слово "Вибори", а потім просила підпалити трансформатор нібито "для усунення конкурентів".

Суд призначив обвинуваченим однакове покарання — по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки викрила та затримала в Одесі російського агента, який на замовлення ФСБ збирав інформацію про розташування підрозділів Сил оборони в регіоні.