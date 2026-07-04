Здешевлення чекати не варто: що буде з цінами на продукти в Україні у липні
У липні зниження цін не охопить більшу частину продуктів. Це можливо лише для окремих овочів і фруктів
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, очікувати в липні масове здешевлення продуктового кошика на варто. Експерт пояснив, що на ціни впливають:
- погода;
- собівартість виробництва;
- логістичні витрати;
- рівень споживчого попиту.
"Найбільш відчутне сезонне здешевлення очікується саме в сегменті овочів. З надходженням нового врожаю з відкритого ґрунту дешевшатимуть картопля, капуста, цибуля, морква, буряк, а також огірки й помідори. Водночас через весняні заморозки, високі витрати на виробництво, логістику та енергоносії зниження цін буде менш різким, ніж у роки зі сприятливими погодними умовами", - каже експерт.
Ймовірно, високими лишаться ціни на абрикоси, персики, малину, лохину. При цьому ябліка теж навряд чи подешевшають.
Нагадаємо, раніше блогер вирішив перевірити ціни в Україні та Німеччині. Він з'ясував, які продукти і де можна купити дешевше.