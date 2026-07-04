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04 липня 2026, 00:35

Здешевлення чекати не варто: що буде з цінами на продукти в Україні у липні

04 липня 2026, 00:35
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Фото з відкритих джерел
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У липні зниження цін не охопить більшу частину продуктів. Це можливо лише для окремих овочів і фруктів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, очікувати в липні масове здешевлення продуктового кошика на варто. Експерт пояснив, що на ціни впливають:

  • погода;
  • собівартість виробництва;
  • логістичні витрати;
  • рівень споживчого попиту.

"Найбільш відчутне сезонне здешевлення очікується саме в сегменті овочів. З надходженням нового врожаю з відкритого ґрунту дешевшатимуть картопля, капуста, цибуля, морква, буряк, а також огірки й помідори. Водночас через весняні заморозки, високі витрати на виробництво, логістику та енергоносії зниження цін буде менш різким, ніж у роки зі сприятливими погодними умовами", - каже експерт.

Ймовірно, високими лишаться ціни на абрикоси, персики, малину, лохину. При цьому ябліка теж навряд чи подешевшають.

Нагадаємо, раніше блогер вирішив перевірити ціни в Україні та Німеччині. Він з'ясував, які продукти і де можна купити дешевше.

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