Продавали суміші замість добрив: на Київщині судитимуть групу "ділків"

Фото: Нацполіція

Кіберполіцейські та співробітники територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування щодо учасників однієї з двох злочинних груп, які організували збут контрафактних агрохімікатів у кількох регіонах України

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

Раніше правоохоронці викрили дві злочинні групи. Їх учасники, маючи досвід підприємницької діяльності та обізнаність у сфері сільського господарства, організували виробництво фальсифікованої продукції.

Для її виготовлення фігуранти використовували широкий спектр компонентів - від харчових інгредієнтів до будівельних сумішей. Через тематичні онлайн-ресурси та інтернет-спільноти фігуранти реалізовували товар, видаючи себе за офіційних дистриб'юторів відомої іноземної компанії.

Контрафактна продукція збувалася під маркою всесвітньо відомого бренду, а її реалізація завдала правовласнику збитків на суму понад 2 мільйони гривень.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели низку обшуків. У однієї з груп вилучено понад 2 тисячі одиниць пакувальної тари, сировину, спеціалізоване обладнання та готівкові кошти.

Нагадаємо, що на Закарпатті викрили організаторів незаконного перетину кордону. Їх затримали поблизу річки Тиса.