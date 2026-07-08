Гуманітарна катастрофа на Луганщині: десятки міст залишилися без води

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На тимчасово окупованій частині Луганщини частина міст залишилася без водопостачання, міста зі стотисячним населенням забезпечені водою тільки наполовину

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає RegioNews .

"Через аварію на насосній станції значна частина Луганщини залишилася без стабільного водопостачання. За повідомленнями місцевих ресурсів, повністю припинено подачу води до понад двох десятків населених пунктів, зокрема Перевальська, Зоринська та Словʼяносербська, тоді як в Алчевську, Брянці, Кадіївці (Стаханові) та Ірміно обсяги постачання скоротилися на 50-60%", - написав Харченко.

Він додав, що перебої спостерігаються і в самому обласному центрі. Воду обіцяють подати після завершення ремонту зіпсованого обладнання, але це буде доволі проблематично через велике зношення трубопровідної мережі.

Крім усього іншого, в Луганську немає регулярного вивезення побутових відходів, що спричиняє вуличну антисанітарію.

Разом із тим у тимчасово окупованому Сіверськодонецьку зберігається стагнація інфраструктури. Обіцянки окупаційної адміністрації про її оновлення не мають жодних наслідків – у населеному пункті не проводяться ані відновлювальні, ані будівельні роботи.

Місто досі відрізане від вільного зв’язку, а вартість години користування платним інтернетом сягає непідйомних сум.

"Люди скаржаться на важкі побутові умови, пригнічений моральний стан та неможливість виїхати за межі регіону через накладені окупантами обмеженнями", - зауважив очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що у пʼятницю, 3 липня, близько 03:30 російські війська завдали масованого удару по Словʼянську.