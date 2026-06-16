Діалог на рівні спецделегацій: єдиний реалістичний формат перемовин із РФ

Чого я абсолютно не розумію, так це зацикленості Зеленського на зустрічі і переговорах з Путіним

Чого я абсолютно не розумію, так це зацикленості Зеленського на зустрічі і переговорах з Путіним

Фото: з відкритих джерел

Знаю, що будуть нагадувати про "стадіон, так стадіон". Але Пу це не Порошенко, і у нього зовсім інша логіка, ніж у Зе, і мирні переговори це не бурлеск української публічної політики. Пу не хоче не лише домовлятися із Зе, а навіть зустрічатися з ним. І він точно не хоче публічних мирних переговорів. Він прихильник таємної дипломатії. Путін і Зеленський – абсолютний переговорний дисонанс. Це не означає неможливість мирних переговорів між Україною і Росією. Такі переговори і можливі і необхідні, але не на вищому рівні і не про "стабільний і тривалий мир". Домовлятися треба лише про припинення вогню, на рівні спецпредставників, або переговорних делегацій. Без переговорів на вищому рівні. Логіку переговорів треба міняти не лише американцям, а і нам також.

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