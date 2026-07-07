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07 липня 2026, 21:17

На Прикарпатті водій Volkswagen травмував велосипедистку: потерпілу госпіталізували

07 липня 2026, 21:17
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Фото: поліція Івано-Франківської області
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На Івано-Франківщині дорожньо-транспортна пригода сталася 7 липня о 17:16. Потерпілу з травмами госпіталізували до лікарні

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що 50-річний житель села Ясень, керуючи автомобілем Volkswagen T4, рухаючись вулицею Січових Стрільців, допустив наїзд на 60-річну місцеву мешканку, яка їхала велосипедом у попутному напрямку.

Унаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження. Бригада екстреної медичної допомоги доставила потерпілу до лікувального закладу.

Водій пройшов освідування на стан сп’яніння — за результатами перевірки він був тверезий.

На місці події працюють слідчі, які встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, що поліцейські Прикарпаття розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП за участі рейсового автобуса.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 3 липня близько 13:40 на автодорозі державного значення Н-09 "Мукачево – Львів” між селами Ямниця та Угринів Івано-Франківського району. Постраждали водії обох транспортних засобів та пасажири.

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