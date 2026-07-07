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07 липня 2026, 19:36

Домашній дебошир на Харківщині: поліцейські припинили насильство та винесли заборонний припис

07 липня 2026, 19:36
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові правоохоронці відреагували на повідомлення про домашнє насильство та винесли терміновий заборонний припис 21-річному чоловікові

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

На місце виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству.

За словами 51-річної жінки, співмешканець її доньки поводився агресивно, ображав її та погрожував фізичною розправою.

Поліцейські склали стосовно кривдника терміновий заборонний припис, провели з ним профілактичну бесіду та попередили про адміністративну відповідальність у разі порушення встановлених обмежень.

Нагадаємо, що у Деснянському районі Києва патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні перехожого.

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