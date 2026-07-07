У Київській області п'яний чоловік напав на друга з ножем

Фото: Національна поліція

Інцидент стався у селі Сухоліси. Там чоловік вдарив свого товариша ножем

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, п'яний 41-річний чоловік прийшов до свого знайомого в гості. Коли між ними сталась сварка, він вдарив ножем у спину свого знайомого.

40-річного потерпілого з травмами госпіталізували медики. Наразі він знаходиться у лікарні.

"Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. В його організмі виявили 2.29 проміле алкоголю. Спеціалісти-криміналісти зафіксували на місці сліди злочину", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві знайомого під час конфлікту на Закарпатті.