У Київській області п'яний чоловік напав на друга з ножем
Інцидент стався у селі Сухоліси. Там чоловік вдарив свого товариша ножем
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, п'яний 41-річний чоловік прийшов до свого знайомого в гості. Коли між ними сталась сварка, він вдарив ножем у спину свого знайомого.
40-річного потерпілого з травмами госпіталізували медики. Наразі він знаходиться у лікарні.
"Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. В його організмі виявили 2.29 проміле алкоголю. Спеціалісти-криміналісти зафіксували на місці сліди злочину", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали 46-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві знайомого під час конфлікту на Закарпатті.
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