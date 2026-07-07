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07 липня 2026, 19:57

Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: серед постраждалих — дитина

07 липня 2026, 19:57
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Російські війська протягом доби 7 липня понад 40 разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи безпілотники, артилерію та керовану авіабомбу. Під ударами опинилися чотири райони регіону

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Повідомляється, що п’ятеро людей дістали поранень. Серед них – дитина. Понад 40 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Томаківська громади. Пошкоджені інфраструктура, заправка, багатоквартирні будинки, автівки. Постраждали п’ятеро людей. Це 32-річний та 48-річний чоловіки, жінки 18 і 73 років й 9-річний хлопчик. Усі лікуватимуться амбулаторно.

У Кам’янському районі ворог бив по П’ятихатській громаді. Понівечена інфраструктура.

У Синельниківському районі противник поцілив по Межівській та Васильківській громадах. Сталися пожежі, пошкоджений приватний будинок.

На Криворіжжі під ударом була Грушівська громада.

Нагадаємо, що у Херсонській області впродовж дня внаслідок російських обстрілів поранення дістали восьмеро людей.

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