Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: серед постраждалих — дитина

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська протягом доби 7 липня понад 40 разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи безпілотники, артилерію та керовану авіабомбу. Під ударами опинилися чотири райони регіону

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Повідомляється, що п’ятеро людей дістали поранень. Серед них – дитина. Понад 40 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська і Томаківська громади. Пошкоджені інфраструктура, заправка, багатоквартирні будинки, автівки. Постраждали п’ятеро людей. Це 32-річний та 48-річний чоловіки, жінки 18 і 73 років й 9-річний хлопчик. Усі лікуватимуться амбулаторно.

У Кам’янському районі ворог бив по П’ятихатській громаді. Понівечена інфраструктура.

У Синельниківському районі противник поцілив по Межівській та Васильківській громадах. Сталися пожежі, пошкоджений приватний будинок.

На Криворіжжі під ударом була Грушівська громада.

Нагадаємо, що у Херсонській області впродовж дня внаслідок російських обстрілів поранення дістали восьмеро людей.