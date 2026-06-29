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29 червня 2026, 15:15

День вишиванки планують зробити державним святом після ініціативи ГО "Захист Держави"

29 червня 2026, 15:15
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Фото: ГО Захист держави
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Ініціатива ГО "Захист Держави" отримала підтримку: День вишиванки хочуть офіційно зробити державним святом

В Україні планують зробити День вишиванки державним святом. Міністерство культури та Верховна Рада розпочали роботу над відповідним законопроєктом, повідомили в громадській організації "Захист Держави".

Саме з такою ініціативою, нагадаємо, в травні цього року виступив "Захист Держави" – по всій Україні ГО зібрала понад 13,4 тис. підписів під зверненням до парламенту. Ця акція тривала в 30 містах і в усіх офісах організації. Підтримали ініціативу разом із багатьма українцями також військові, ветерани та ветеранки, волонтери, культурні діячі, регіональні лідери, місцеві блогери. Звернення з підписами за результатом акції організація надіслала Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку та профільному парламентському Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Політика щодо державних свят і пам'ятних днів має бути систематизованою, цілісною та збалансованою. У зв'язку із цим інформуємо вас, що Міністерство культури України створило робочу групу для розробки проєкту Закону України щодо державних свят та інших пам'ятних днів, який має охопити найвизначніші пам'ятні дні українського календарного циклу. Народні депутати України – члени Комітету беруть участь у діяльності згаданої робочої групи. У комплексному законопроєкті про державні свята та інші пам'ятні дні планується передбачити День вишиванки, який щорічно припадатиме на третій четвер травня", – зазначив нардеп, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у відповіді на ініціативу ГО "Захист Держави".

Він додав, що День вишиванки є важливим святом, адже вишита сорочка виступає символом української ідентичності, уособленням нашої культурної стійкості, єдності та відданості спільним традиціям.

Нагадаємо, раніше у Франківську відкрили спеціальну скриньку "Листи надії", де кожен може написати слова підтримки людям, що зникли безвісти або перебувають у полоні. Скринька розташована біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

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