Обстріли Херсонщини: 8 постраждалих за день внаслідок ворожих ударів

Фото: ДСНС

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

"За даними слідства, впродовж 7 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, станом на 17:30 внаслідок російської агресії поранення дістали восьмеро людей. Зокрема, семеро постраждали через атаки російських дронів у Херсоні, Новорайську та Борозенському. Ще одна людина зазнала поранень унаслідок артилерійського обстрілу обласного центру.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, складське приміщення, магазин, автомобіль швидкої допомоги, вантажний та легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ.