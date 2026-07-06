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06 липня 2026, 14:04

В Україні чи за кордоном: психолог пояснила, як родинам зробити складний вибір

06 липня 2026, 14:04
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Питання вибору між тим, чи залишатися в Україні, чи виїжджати за кордон, залишається одним із найскладніших для багатьох українських родин

Про це розповідає психолог ГО "Захист Держави" Катерина Чубарь, передає RegioNews.

За її словами, ідеального рішення не існує. У відео експертка розглядає цей вибір із погляду психологічної стійкості та пояснює, чому універсального "правильного" рішення не існує.

Зокрема, вона наголошує:

  • не існує ідеального варіанту, і кожен із них має свою "ціну";
  • паніка та спроби відповідати очікуванням суспільства не допомагають ухвалити безпечне рішення;
  • важливо зважати на власні ресурси та потреби дитини.

Також у відео наведено три практичні кроки, які допомагають знизити рівень тривоги, оцінити фінансові й емоційні можливості та краще зрозуміти потреби дітей.

Нагадаємо, раніше психологиня Житомирського осередку ГО "Захист Держави" Ірина Ремішевська розповіла, як сказати "ні" і не відчувати провину. Каже, нас руйнує не саме "ні", а страх здатися поганою людиною.

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Україна війна родина виїзд за кордон ГО Захист Держави психологи вибір
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