На Закарпатті начальниця відділення Укрпошти програла в казино чужі пенсії

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Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У вересні 2022 року жінка працювала начальницею відділення поштового зв'язку у селі Крива та одночасно виконувала обов'язки начальника відділення у селі Грушово. Вона несла відповідальність за збереження готівки, яку пошта отримувала для виплат пенсійних та соціальних виплат.

На відділення доставили страховий мішок із 666 881 гривнею. Із цієї суми 228 472 гривні призначалися для виплати пенсій, 431 406 гривень — для виплати державної соціальної допомоги, ще 7 003 гривні — для виплати житлових субсидій.

Жінка незаконно використала з тих грошей 170 тисяч гривень. З'ясувалось, що вона витратила їх для гри в онлайн-казино. За словами жінки, у неї залежність від азартних ігор. Вона сподівалась вкласти в казино ці 170 тисяч, "відігратися" та повернути грошей. Проте зробити вона це не встигла, бо після виявлення нестачі було викликано поліцію.

Суд призначив їй покарання у вигляді двох років пробаційного нагляду, а також штрафу в розмірі 6 800 гривень. При цьому її позбавили права протягом двох років обіймати посади в державних чи комунальних підприємствах, установах та організаціях, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Нагадаємо, раніше на Київщині заступниця керівника поштового відділення привласнила собі гроші, які йшли на виплати пенсій.