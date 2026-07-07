12:30  07 липня
На Миколаївщині чоловік заявив, що його місто належить РФ
09:39  07 липня
Депутат із Прикарпаття привласнив мільйони із зарплат освітян: отримав 9 років тюрми
08:22  07 липня
На Рівненщині пітбуль покусав власника та сусідку: чоловік захищав її
UA | RU
UA | RU
07 липня 2026, 20:56

Полювання на енергетиків: ворог атакував бригади ДТЕК на Донеччині авіабомбою та дронами

07 липня 2026, 20:56
Читайте также на русском языке
Фото: ДТЕК
Читайте также
на русском языке

Росіяни атакували дві бригади енергетиків у Донецькій області, зокрема, керованою авіабомбою

Про це повідомляє Група ДТЕК, передає RegioNews.

"Наші колеги постраждали в одному з прифронтових населених пунктів під час ремонту та службової поїздки внаслідок удару керованою авіабомбою й атаки дрона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетикам оперативно надали першу допомогу та доправили до лікарні.

Службові автівки бригад були пошкоджені.

Нагадаємо, що російські війська протягом доби 7 липня понад 40 разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи безпілотники, артилерію та керовану авіабомбу. Під ударами опинилися чотири райони регіону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріл Донецька область ДТЕК енергетики вороги
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
На Прикарпатті водій Volkswagen травмував велосипедистку: потерпілу госпіталізували
07 липня 2026, 21:17
У Київській області п'яний чоловік напав на друга з ножем
07 липня 2026, 21:15
Росіяни вдарили бомбами по Харкову: є загиблий, серед постраждалих - немовля
07 липня 2026, 20:45
Як військовому подолати почуття провини під час відпочинку
07 липня 2026, 20:35
Оборудка на 7 мільярдів: ДБР розслідує завищення цін на БПЛА для потреб оборони
07 липня 2026, 20:26
На Закарпатті начальниця відділення Укрпошти програла в казино чужі пенсії
07 липня 2026, 20:15
Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: серед постраждалих — дитина
07 липня 2026, 19:57
Домашній дебошир на Харківщині: поліцейські припинили насильство та винесли заборонний припис
07 липня 2026, 19:36
Обстріли Херсонщини: 8 постраждалих за день внаслідок ворожих ударів
07 липня 2026, 19:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Шлінчак
Геннадій Друзенко
Всі блоги »