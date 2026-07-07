Полювання на енергетиків: ворог атакував бригади ДТЕК на Донеччині авіабомбою та дронами
Росіяни атакували дві бригади енергетиків у Донецькій області, зокрема, керованою авіабомбою
Про це повідомляє Група ДТЕК, передає RegioNews.
"Наші колеги постраждали в одному з прифронтових населених пунктів під час ремонту та службової поїздки внаслідок удару керованою авіабомбою й атаки дрона", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетикам оперативно надали першу допомогу та доправили до лікарні.
Службові автівки бригад були пошкоджені.
Нагадаємо, що російські війська протягом доби 7 липня понад 40 разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи безпілотники, артилерію та керовану авіабомбу. Під ударами опинилися чотири райони регіону.
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
На Прикарпатті водій Volkswagen травмував велосипедистку: потерпілу госпіталізували
07 липня 2026, 21:17У Київській області п'яний чоловік напав на друга з ножем
07 липня 2026, 21:15Росіяни вдарили бомбами по Харкову: є загиблий, серед постраждалих - немовля
07 липня 2026, 20:45Як військовому подолати почуття провини під час відпочинку
07 липня 2026, 20:35Оборудка на 7 мільярдів: ДБР розслідує завищення цін на БПЛА для потреб оборони
07 липня 2026, 20:26На Закарпатті начальниця відділення Укрпошти програла в казино чужі пенсії
07 липня 2026, 20:15Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: серед постраждалих — дитина
07 липня 2026, 19:57Домашній дебошир на Харківщині: поліцейські припинили насильство та винесли заборонний припис
07 липня 2026, 19:36Обстріли Херсонщини: 8 постраждалих за день внаслідок ворожих ударів
07 липня 2026, 19:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі блоги »