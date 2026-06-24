На Тернопільщині ветеранів та бізнесменів зібрали разом для важливої дискусії

Фото: ГО Захист держави

У Тернопільській області провели форум громад "СВОЇ: Громада дієвих рішень", організований Тернопільським обласним осередком ГО "Захист держави". На зустрічі ветерани та представники бізнесу змогли обговорити важливі рішення

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Серед учасників форуму були ветерани та військовослужбовці, представники громад області, органів місцевого самоврядування, бізнесу, громадського сектору, культури та медіа. Серед тем форму - розвиток громад, ветеранська політика, партнерство та пошук дієвих рішень для майбутнього.

Зокрема, провели дискусію "Ветеранський актив: від пільг до соціального капіталу". Учасники обговорювали роль ветеранів у житті громад, їхню участь у суспільних процесах, можливості реалізації після служби та те, як ветеранський досвід може ставати потужним ресурсом для розвитку країни.

Нагадаємо, раніше у Франківську відкрили спеціальну скриньку "Листи надії", де кожен може написати слова підтримки людям, що зникли безвісти або перебувають у полоні. Скринька розташована біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.