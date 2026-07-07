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07 липня 2026, 20:26

Оборудка на 7 мільярдів: ДБР розслідує завищення цін на БПЛА для потреб оборони

07 липня 2026, 20:26
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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У межах кримінального провадження правоохоронці розслідують можливе заволодіння бюджетними коштами під час виконання державних контрактів на постачання безпілотних літальних апаратів для потреб сектору безпеки і оборони України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2025 році одне із Товариств уклало з ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" державні контракти на постачання БПЛА різних типів та модифікацій на загальну суму 6,95 млрд грн.

Слідство перевіряє версію про штучне завищення вартості безпілотників. Йдеться про можливе безпідставне збільшення виробничої собівартості, адміністративних та інших витрат, які впливали на кінцеву ціну продукції, що закуповувалася за бюджетні кошти.

За попередніми даними, для документального оформлення таких операцій могли використовуватися зовнішньоекономічні та внутрішні договори з підприємствами-нерезидентами, юридичними особами-резидентами та фізичними особами-підприємцями, які мають ознаки фіктивності.

Окремо перевіряються фінансові операції на користь низки ФОПів з ознаками фіктивності . Під час допитів десять таких осіб повідомили, що фактично підприємницьку діяльність не здійснювали, а документи для реєстрації надали за грошову винагороду.

Під час проведених обшуків, за адресами проживання окремих керівників ФОПів, які виконували багатомільйонні контракти, встановлено, що їх спосіб та стиль життя не свідчать про наявність будь-яких статків та доходів.

Загальна сума таких сумнівних операцій становить понад 197 млн грн. Слідство перевіряє, чи могли ці кошти використовуватися для подальшого виведення та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також в ході проведення обшуків за місцями здійснення господарської діяльності, виявлено значні обсяги готівки, не облікованої у первинній фінансовій звітності, що може свідчити про використання схем ухилення від сплати податків та виведення безготівкових коштів на рахунки підконтрольних субʼєктів господарювання для їх подальшої легалізації.

Нагадаємо, що САП викрила масштабну схему розтрати бюджетних коштів під час закупівлі генераторів для Збройних Сил України. Підозру отримали командир військової частини та його заступник, які, вступивши у змову з постачальниками, незаконно підвищили вартість обладнання.

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