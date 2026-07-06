У Харкові жінка коригувала удари росіян та чекала на "освобождєніє"

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Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Жінка працювала сторожем у ліцеї. У січні 2023-го долучилася до проросійських телеграм-груп. Там вона писала коментарі з підтримкою окупантів. Зокрема, вона писала, що чекає, коли Харків буде "освобождьон".

У грудні того ж року вона дізналась про наслідки вогневого ураження збройними формуваннями РФ території Заводу імені Малишева і Харківського конструкторського бюро з машинобудування. Тоді вона передала цю інформацію росіянам. Вона повідомила їм нумерацію і розташування цехів, що росіяни могли врахувати при наступному ударі.

На суді жінка визнала провину. Вона заявила, що вона не працювала на російські спецслужби, а робила це все за своєю ініціативою. З'ясувалось, що її зять майже рік працював слюсарем-ремонтником на заводі імені Малишева, проте він заявив, що нібито не говорив їй нічого. Однак відомо, що раніше його вже засуджували за виправдування збройної агресії РФ щодо України.

Жінка отримала покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Донеччині місцевий "зливав" росіянам локації Сил оборони і тепер хоче в РФ. Із вересня 2024 року по серпень 2025 року у місті Костянтинівка чоловік переписувався у Telegram із представниками РФ. Відомо про щонайменше 25 випадків, коли він передавав інформацію росіянам.