В Україні різко зросли ціни на капусту

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В Україні завершується сезон реалізації ранніх сортів капусти. У зв'язку з цим почалось зростання цін

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

Станом на 23 червня біголову капусту в Україні продавали в діапзон 12-20 гривень за кілограм. У середньому це на 52% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.

При цьому якщо порівнювати з минулорічними цінами, зараз капуста в Україні на 20% дорожче.

"Водночас попит на овоч залишається відносно стабільним, що також сприяє подальшому зростанню цін", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, також в Україні фіксують масове надходження на ринок томатів із літніх теплиць. Як результат, практично у всіх регіонах України ціни на помідори падають.