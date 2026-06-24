В Україні різко зросли ціни на капусту
В Україні завершується сезон реалізації ранніх сортів капусти. У зв'язку з цим почалось зростання цін
Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.
Станом на 23 червня біголову капусту в Україні продавали в діапзон 12-20 гривень за кілограм. У середньому це на 52% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.
При цьому якщо порівнювати з минулорічними цінами, зараз капуста в Україні на 20% дорожче.
"Водночас попит на овоч залишається відносно стабільним, що також сприяє подальшому зростанню цін", - кажуть аналітики.
Нагадаємо, також в Україні фіксують масове надходження на ринок томатів із літніх теплиць. Як результат, практично у всіх регіонах України ціни на помідори падають.
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