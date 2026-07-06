Ігнорував світлофор: у Тернополі патрульні оштрафували велосипедиста-порушника
У Тернополі патрульні притягнули до адміністративної відповідальності велосипедиста, який проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофорі
Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews.
Порушення інспектори зафіксували на вулиці Микулинецькій.
Правоохоронці зупинили чоловіка, нагадали йому вимоги Правил дорожнього руху та склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення ПДР особами, які керують велосипедами.
У патрульній поліції нагадали, що велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху та зобов'язані дотримуватися сигналів світлофора й інших вимог ПДР.
Порушення цих правил створює небезпеку як для самих велосипедистів, так і для інших учасників дорожнього руху.
Нагадаємо, що на Київщині BMW влетів у велосипед на автодорозі Київ-Знамʼянка, поблизу міста Обухів. На жаль, загинула людина.