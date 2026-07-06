Ігнорував світлофор: у Тернополі патрульні оштрафували велосипедиста-порушника

Фото: поліція Тернопільської області

У Тернополі патрульні притягнули до адміністративної відповідальності велосипедиста, який проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофорі

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews .

Порушення інспектори зафіксували на вулиці Микулинецькій.

Правоохоронці зупинили чоловіка, нагадали йому вимоги Правил дорожнього руху та склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення ПДР особами, які керують велосипедами.

У патрульній поліції нагадали, що велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху та зобов'язані дотримуватися сигналів світлофора й інших вимог ПДР.

Порушення цих правил створює небезпеку як для самих велосипедистів, так і для інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, що на Київщині BMW влетів у велосипед на автодорозі Київ-Знамʼянка, поблизу міста Обухів. На жаль, загинула людина.