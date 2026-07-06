19:59  06 липня
Кривавий день на Херсонщині: російські атаки забрали життя двох людей, 17 поранено
18:59  06 липня
Майно на 9,6 млн грн: на Закарпатті судитимуть екслісничого за брехню в декларації
17:59  06 липня
"Псевдоомбудсмен" на Херсонщині: судитимуть кримчанина, який працював на окупантів
UA | RU
UA | RU
06 липня 2026, 21:50

Ігнорував світлофор: у Тернополі патрульні оштрафували велосипедиста-порушника

06 липня 2026, 21:50
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Тернопільської області
Читайте также
на русском языке

У Тернополі патрульні притягнули до адміністративної відповідальності велосипедиста, який проїхав перехрестя на заборонний сигнал світлофорі

Про це повідомила поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

Порушення інспектори зафіксували на вулиці Микулинецькій.

Правоохоронці зупинили чоловіка, нагадали йому вимоги Правил дорожнього руху та склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення ПДР особами, які керують велосипедами.

У патрульній поліції нагадали, що велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху та зобов'язані дотримуватися сигналів світлофора й інших вимог ПДР.

Порушення цих правил створює небезпеку як для самих велосипедистів, так і для інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, що на Київщині BMW влетів у велосипед на автодорозі Київ-Знамʼянка, поблизу міста Обухів. На жаль, загинула людина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопіль штраф велосипед світлофор
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Прикордонники показали, як ефектно знищили російські "ждуни"
06 липня 2026, 22:55
Жорстока розправа над твариною: на Харківщині поліція розслідує вбивство собаки
06 липня 2026, 22:45
Росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблі та поранені
06 липня 2026, 22:25
Ворог атакував Дніпропетровщину 50 разів: що відомо про наслідки
06 липня 2026, 22:20
Україна не має ракет для збиття балістики - радник голови Міноборони
06 липня 2026, 22:05
На Дніпропетровщині врятували дітей, які жили серед сміття, доки мати пиячила
06 липня 2026, 21:45
Помста через ревнощі: у Дніпрі жінка вночі спалила чужий автомобіль
06 липня 2026, 21:12
Масштабна ДТП на Прикарпатті: 18 людей травмовані внаслідок зіткнення з автобусом
06 липня 2026, 20:52
Наслідки масованого удару по Київщині: зросла кількість жертв та поранених
06 липня 2026, 20:38
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Павло Казарін
Всі блоги »