Майно на 9,6 млн грн: на Закарпатті судитимуть екслісничого за брехню в декларації

Фото: Нацполіція

Встановлено, що під час подання декларації за 2024 рік посадовець не задекларував майно та інші відомості, які підлягали обов’язковому декларуванню

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

Зокрема, фігурант не вказав у декларації низку земельних ділянок в селі Красна, квартиру в Ужгороді 73,5 кв. метрів, об’єкт незавершеного будівництва, які належать на праві власності дружині, сину, іншим близьким родичам чи якими вони постійно користуються загальною вартістю понад 7,4 млн грн.

Крім того два автомобілі Toyota Land Cruiser Prado та Toyota Hilux, а також дохід дружини від підприємницької діяльності.

Викрили факти внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації колишнім лісничим Тиховецького лісництва оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Національної поліції України.

Цю інформацію було направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції для проведення повної перевірки, яка підтвердила факти недостовірного декларування.

Нині слідчі ДБР експосадовцю повідомили про підозру (заочно) у декларуванні недостовірної інформації.

Нагадаємо, що двом депутатам на Харківщині оголосили підозри через декларації. У ході слідства встановлено, що 48-річний депутат міської ради, подаючи щорічну декларацію за 2024 рік, не відобразив у розділі "Грошові активи” 1,7 млн грн, які він позичив знайомим за договором позики.