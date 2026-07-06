19:59  06 липня
Кривавий день на Херсонщині: російські атаки забрали життя двох людей, 17 поранено
18:59  06 липня
Майно на 9,6 млн грн: на Закарпатті судитимуть екслісничого за брехню в декларації
17:59  06 липня
"Псевдоомбудсмен" на Херсонщині: судитимуть кримчанина, який працював на окупантів
UA | RU
UA | RU
06 липня 2026, 18:59

Майно на 9,6 млн грн: на Закарпатті судитимуть екслісничого за брехню в декларації

06 липня 2026, 18:59
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Встановлено, що під час подання декларації за 2024 рік посадовець не задекларував майно та інші відомості, які підлягали обов’язковому декларуванню

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews.

Зокрема, фігурант не вказав у декларації низку земельних ділянок в селі Красна, квартиру в Ужгороді 73,5 кв. метрів, об’єкт незавершеного будівництва, які належать на праві власності дружині, сину, іншим близьким родичам чи якими вони постійно користуються загальною вартістю понад 7,4 млн грн.

Крім того два автомобілі Toyota Land Cruiser Prado та Toyota Hilux, а також дохід дружини від підприємницької діяльності.

Викрили факти внесення недостовірних відомостей до щорічної декларації колишнім лісничим Тиховецького лісництва оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Національної поліції України.

Цю інформацію було направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції для проведення повної перевірки, яка підтвердила факти недостовірного декларування.

Нині слідчі ДБР експосадовцю повідомили про підозру (заочно) у декларуванні недостовірної інформації.

Нагадаємо, що двом депутатам на Харківщині оголосили підозри через декларації. У ході слідства встановлено, що 48-річний депутат міської ради, подаючи щорічну декларацію за 2024 рік, не відобразив у розділі "Грошові активи” 1,7 млн грн, які він позичив знайомим за договором позики.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Закарпаття декларацїї лісничий
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
Наслідки масованого удару по Київщині: зросла кількість жертв та поранених
06 липня 2026, 20:38
Розбився український Мі-8: загинули четверо військових
06 липня 2026, 20:05
Кривавий день на Херсонщині: російські атаки забрали життя двох людей, 17 поранено
06 липня 2026, 19:59
"Рейд" помстився за Київ: на Брянщині знищено російський ЗРК С-400
06 липня 2026, 19:43
Смертельна сварка на Харківщині: чоловік до смерті побив дружину
06 липня 2026, 19:20
Серія злочинів у Дніпрі: суд відправив до в’язниці "гастролера" на 8 років
06 липня 2026, 18:50
12 років тюрми за зґвалтування в окупації: суд засудив бойовика "Каскаду"
06 липня 2026, 18:22
На Дніпропетровщині ухилянт та безробітня коригували удари росіян по ТЕС
06 липня 2026, 18:05
"Псевдоомбудсмен" на Херсонщині: судитимуть кримчанина, який працював на окупантів
06 липня 2026, 17:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Павло Казарін
Всі блоги »