Знову прилетіло по пітерському порту і терміналу. Величезні стовпи диму прикрашають північну столицю імперії

Знову прилетіло по пітерському порту і терміналу. Величезні стовпи диму прикрашають північну столицю імперії

Удар по нафтовому терміналу у Санкт-Петербурзі вночі 4 липня. Фото: скриншот (t.me/V_Zelenskiy_official)

Дивні ці росіяни. Є унікальні операції, коли намацуєш діру в обороні, але їх важко потім повторити, бо ворог вже напоготові. Підрив Кримського мосту, операція "Павутина", минулі атаки по портовій інфраструктурі Санкт-Петербурга… Там завжди була вразливість з моря – чому досі не прикрили тими ж "Панцирами" на островах, на кораблях?..

Проте, це нам тільки на руку. Нехай горить.

Позавчора під москвою знайшли вирву від вибуху балістичної ракети. Дехто поспішив сказати, що це штілерманівська балістика – в нас же іншої в медійному просторі немає )) Але FP-7 не долетить, і вирва від її боєголовки була б значно меншою. FP-9 "головний конструктор" обіцяв на кінець літа – початок осені. Та якщо б це була ракета Fire Point – в нас би з кожної праски про це казали!..

Залишається тільки "Сапсан", або ще щось, невідоме, не медійне – памʼятаєте, як дрони вдарили по Кремлю?.. Довгий час не було відомо, хто це зробив. Так само може бути і зараз. До речі, ракета, яка вибухнула в Підмосковʼї, не була збита – інакше б вона була повністю зруйнована в повітрі.

Сьогодні зʼявилось нове відео польоту "Фламінго" – летіли кудись на болота, де кажуть, були збиті. Летять красиво, повільно, так що можна заклепки на корпусі порахувати. Жартую. А нашім осінтерам варто врахувати і ці ракети в статистиці.

До речі, "Мілітарний" повідомляє, як великий плюс, що на "Фламінго" стоїть популярна система управління ArduPilot з відкритим кодом – і це не новина, звичайно, майже на всіх безпілотних крилах вона ставиться. Але ж на ракеті за 600 тис доларів, чи скільки вона вже зараз коштує з новим американським двигуном можна було б поставити і більш професійне рішення.

P.S. Пишуть, що на відео зафіксовані "Фламінго", що летіли сьогодні бомбити Воткінський завод в Чувашії. Нібито було 8 ракет, всі були збиті.