Кривавий день на Херсонщині: російські атаки забрали життя двох людей, 17 поранено

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Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули, 17 – отримали травми. Серед поранених є діти.

Так, внаслідок атаки за допомогою БпЛА на цивільний автомобіль у Херсоні загинули двоє чоловіків 58-ми та 59-ти років. Водночас поранено двох жінок.

Також в обласному центрі й Комишанах від ворожих атак постраждало ще дев'ять мирних жителів, серед них є медпрацівники.

Вдень ворог здійснив авіаудари - у Зеленівці від наслідків атаки травмувалися чотири людини, зокрема дві дівчини 17-ти та 11-ти років. У Музиківці за аналогічних обставин поранено ще двох місцевих жителів.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, заклади культури та освіти, вантажівка, пасажирський та приватний автотранспорт.

Нагадаємо, що у Києві кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки у ніч на 6 липня зросла до 14 людей, 56 постраждали - з них семеро діти.