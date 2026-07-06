Кривавий день на Херсонщині: російські атаки забрали життя двох людей, 17 поранено
Впродовж 6 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули, 17 – отримали травми. Серед поранених є діти.
Так, внаслідок атаки за допомогою БпЛА на цивільний автомобіль у Херсоні загинули двоє чоловіків 58-ми та 59-ти років. Водночас поранено двох жінок.
Також в обласному центрі й Комишанах від ворожих атак постраждало ще дев'ять мирних жителів, серед них є медпрацівники.
Вдень ворог здійснив авіаудари - у Зеленівці від наслідків атаки травмувалися чотири людини, зокрема дві дівчини 17-ти та 11-ти років. У Музиківці за аналогічних обставин поранено ще двох місцевих жителів.
Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, заклади культури та освіти, вантажівка, пасажирський та приватний автотранспорт.
Нагадаємо, що у Києві кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки у ніч на 6 липня зросла до 14 людей, 56 постраждали - з них семеро діти.