"Псевдоомбудсмен" на Херсонщині: судитимуть кримчанина, який працював на окупантів

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

Слідством встановлено, що у березні 2024 року за поданням так званого "губернатора" окупованої частини Херсонщини обвинуваченого призначили на посаду "Уполномоченного по правам человека Херсонской области".

Перебуваючи на цій псевдопосаді, він забезпечував функціонування окупаційного органу, розглядав звернення громадян, взаємодіяв із представниками окупаційної адміністрації та правоохоронних органів держави-агресора, а також брав участь у заходах, спрямованих на поширення та інтеграцію російського законодавства на тимчасово окупованій території.

Крім того, він активно долучався до публічних заходів та надавав інтерв'ю проросійським медіа. У своїх виступах обвинувачений публічно підтримував якнайшвидше впровадження законодавства РФ на окупованій частині Херсонської області та її інтеграцію до правового й соціально-економічного простору держави-агресора.

За свою діяльність на користь окупаційної влади обвинувачений перебуває під санкціями РНБО України.

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