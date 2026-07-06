Україна не має ракет для збиття балістики - радник голови Міноборони

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Останнім часом росіяни стали все більше атакувати українські міста саме балістикою. При цьому, за словами радника міністра оборони, наразі Україна не має нічого, щоб збивати ці ракети

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Се ргій Бескрестнов (відомий за позивним "Флеш"), заявив, що в Україні зараз взагалі немає ракет для збивання балістики. За словами радника міністра оборони, ці ракети партнери тримають у себе, бо "бачать загрозу нападу РФ на них".

На думку військового експерта, якщо все так і продовжиться, то росіяни можуть зруйнувати всю українську інфраструктуру.

Нагадаємо, що у Києві кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки у ніч на 6 липня зросла до 14 людей, 56 постраждали - з них семеро діти.

Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ.