Ворог атакував Дніпропетровщину 50 разів: що відомо про наслідки

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська упродовж 6 липня майже 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, одна людина дістала поранень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. Понівечені підприємства, інфраструктура, багатоквартирний та приватний будинки. Постраждав 46-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині противник цілив по Васильківській та Українській громадах. Сталася пожежа.

Росіяни били по Кривому Рогу, Зеленодольській і Грушівській громадах. Пошкоджені підприємство і приватна оселя.

У Павлоградському районі потерпала Троїцька громада. Зайнялося поле з пшеницею.

Нагадаємо, що у Київській області кількість загиблих внаслідок російської масованої атаки 6 липня збільшилась до восьми, ще 48 людей постраждали.