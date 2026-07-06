Ворог атакував Дніпропетровщину 50 разів: що відомо про наслідки
Російські війська упродовж 6 липня майже 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, одна людина дістала поранень
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська громади. Понівечені підприємства, інфраструктура, багатоквартирний та приватний будинки. Постраждав 46-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.
На Синельниківщині противник цілив по Васильківській та Українській громадах. Сталася пожежа.
Росіяни били по Кривому Рогу, Зеленодольській і Грушівській громадах. Пошкоджені підприємство і приватна оселя.
У Павлоградському районі потерпала Троїцька громада. Зайнялося поле з пшеницею.
Нагадаємо, що у Київській області кількість загиблих внаслідок російської масованої атаки 6 липня збільшилась до восьми, ще 48 людей постраждали.