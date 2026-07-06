Жорстока розправа над твариною: на Харківщині поліція розслідує вбивство собаки
3 липня до правоохоронців надійшло повідомлення від мешканки села Мала Рогань. За словами заявниці, сусіди заподіяли тілесні ушкодження її собаці, внаслідок чого тварина загинула
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
На місце події виїжджав екіпаж поліції. Повідомлення зареєстроване у встановленому порядку.
Наразі працівники поліції проводять першочергові слідчі дії для встановлення обставин події, опитуються учасники та можливі свідки події, встановлюються всі фактичні обставини.
Ситуація перебуває під контролем, про встановлені обставини буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що у столиці розслідують обставини смерті собаки. Виявилось, що тварина загинула від сильної спеки.
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