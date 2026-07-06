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06 липня 2026, 22:25

Росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблі та поранені

06 липня 2026, 22:25
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Фото з відкритих джерел
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Увечері 6 липня росіяни завдали удар по Запоріжжю дронами. Загинули двоє людей

Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає RegioNews.

Відомо, що російський безпілотник вдарив по території АЗС у обласному центрі. Внаслідок атаки пошкоджені автомобілі, які там знаходились. Дев'ять місцевих жителів поранені, серед них - 8-річний хлопчик.

На жаль, 18-річна дівчина та 41-річний чоловік загинули.

Нагадаємо, що у Києві кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки у ніч на 6 липня зросла до 14 людей, 56 постраждали - з них семеро діти.

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