Росіяни вдарили по Запоріжжю: є загиблі та поранені
Увечері 6 липня росіяни завдали удар по Запоріжжю дронами. Загинули двоє людей
Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає RegioNews.
Відомо, що російський безпілотник вдарив по території АЗС у обласному центрі. Внаслідок атаки пошкоджені автомобілі, які там знаходились. Дев'ять місцевих жителів поранені, серед них - 8-річний хлопчик.
На жаль, 18-річна дівчина та 41-річний чоловік загинули.
Нагадаємо, що у Києві кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки у ніч на 6 липня зросла до 14 людей, 56 постраждали - з них семеро діти.
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