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06 липня 2026, 12:58

Вишневе після удару РФ: уже 26 постраждалих, евакуйовано близько 500 людей

06 липня 2026, 12:58
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Фото: Київська ОВА
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У Вишневому на Київщині триває ліквідація наслідків однієї з наймасованіших російських атак по області. Станом на зараз відомо про 26 постраждалих, серед яких двоє дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

За його словами, серед постраждалих – 9-місячне немовля та 12-річна дитина. До лікарень госпіталізували 18 людей, троє з них перебувають у важкому стані.

Найскладніша ситуація залишається у Вишневому Бучанського району, де внаслідок російського удару виникла масштабна пожежа на території складських приміщень.

Ударною хвилею та уламками пошкоджено десятки об'єктів, зокрема приватні житлові будинки, адміністративні, складські та торговельні будівлі.

Із небезпечної зони евакуйовано близько 500 людей. Для мешканців, які не можуть повернутися до своїх осель, організували тимчасове розміщення у підготовлених пунктах, модульних містечках та закладах соціальної сфери. Постраждалим надають гуманітарну, медичну та психологічну допомогу.

Через пожежі, спричинені атакою, тимчасово погіршилася якість повітря. Жителів закликають обмежити перебування на відкритому повітрі, тримати зачиненими вікна та стежити за офіційною інформацією.

На місці безперервно працюють рятувальники, поліцейські, медики, комунальні служби, енергетики та газовики. Роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають.

Як відомо, у Вишневому загинуло 3 людей, а також повідомлялося,що ще 14 постраждали, серед них 2 працівників ДСНС.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ. Кількість жертв нічної російської атаки в столиці зросла до 11. Один із поранених чоловіків помер у лікарні.

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Київська область Вишневе війна атака російська армія евакуація ДСНС пожежа
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