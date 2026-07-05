"Мінусування" логістики ворога: ЗСУ розтрощили мости на Донеччині та склади БК окупантів

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05 липня 2026, 13:56
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Фото: Генштаб ЗСУ
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Підрозділ Сил оборони України у ніч на 5 липня в рамках зниження наступального потенціалу російського агресора уразили аеродром “Гвардійське” тимчасово окупованому Криму

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих збитків уточнюється.

Аеродром "Гвардійське" є одним із ключових військових аеродромів Російської Федерації на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки.

Також уражені автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області.

Зазначені об'єкти ворог використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Окрім того, уражені три склади боєприпасів російських загарбників - у районах Макіївки на Донеччині, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області.

Нагадаємо, що у червні 2026 року Сили оборони вразили понад 200 тис. російських цілей, зросла інтенсивність ударів по цілях в тимчасово окупованому Криму.

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