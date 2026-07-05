Костянтинівка під повним контролем ЗСУ: Генштаб показав актуальне відео з міста

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив відео з Костянтинівки Донецької області, яка перебуває під контролем Сил оборони України

Про це повідомив Генштаб і оприлюднив відео 19-го армійського корпусу, передає RegioNews .

"Костянтинівка. Відео. Військовослужбовці Збройних Сил України знаходяться у різних районах міста та підтверджують: Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України", - ідеться у повідомленні.

Разом з тим, зауважили у Генштабі, росіяни не припиняють спроб інфільтрації та просування окремими групами, однак такі дії своєчасно виявляються, а ворог систематично знищується українськими захисниками.

Нагадаємо, що сьогодні 5 липня у селищі Красноторка Краматорської громади російський FPV-дрон влучив у легковик, який рухався проїжджою частиною.