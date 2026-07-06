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06 липня 2026, 21:45

На Дніпропетровщині врятували дітей, які жили серед сміття, доки мати пиячила

06 липня 2026, 21:45
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Фото з відкритих джерел
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Скандал стався у селищі Шахтарське. Сусіди були змішені допомагати трьом маленьким дітям, бо вони регулярно лишались без нагляду дорослих

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Скандал особливо "вибухнув" днями, коли одну з доньок жінки знайшли самотньо у під'їзді багатоповерхівки. Дівчинка лежала на підлозі. За словами сусідів, її матір тоді була у сусідньому гаражному кооперативі, де розпивала спиртні напої.

Сусіди розповіли, що в родині живе троє дітей, але там повна антисанітарія та незадовільні побутові умови. Діти фактично без нагляду, доки матір ігнорує їхніі базові потреби.

За словами місцевих жителів, вони неодноразово намагалися вплинути на жінку та зверталися до правоохоронних органів і представників соціальних служб. Однак, за словами сусідів, досі належної реакції не було.

Місцеві сподіваються, що публічний розголос інциденту приверне увагу представників ювенальної превенції Головного управління Національної поліції та органів опіки вищого рівня для захисту прав, життя та безпеки малолітніх.

Нагадаємо, раніше нна Хмельниччині у жінки вилучили п'ятьох дітей віком 3, 10, 12, 13 та 14 років. Діти жили в антисанітарії, їх змушували жебракувати на вулицях міста.

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