Росія вдарила по енергетиках у Краматорську: троє постраждалих
У Краматорську російські війська завдали авіаудару, внаслідок якого постраждали працівники ДТЕК
Про це повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews.
Зранку 6 липня ворог застосував авіабомбу ФАБ-250 із керованим модулем. Удар припав на відкриту місцевість, поблизу якої працювала аварійна бригада "ДТЕК Донецькі електромережі".
Унаслідок атаки поранення отримали троє співробітників компанії. Наразі їм надається медична допомога в закладах охорони здоров’я міста.
Влада наголошує, що такі дії є черговим підтвердженням цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру та воєнних злочинів РФ.
Нагадаємо, на Донеччині росіяни цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по автівці з цивільними. За даними ООН, через атаки РФ кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 40%. Так, 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026 року задокументовано загибель 1272 цивільних осіб і поранення 6871 людини.