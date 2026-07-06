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06 липня 2026, 13:38

Росія вдарила по енергетиках у Краматорську: троє постраждалих

06 липня 2026, 13:38
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Фото: Краматорська міська рада
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У Краматорську російські війська завдали авіаудару, внаслідок якого постраждали працівники ДТЕК

Про це повідомила Краматорська міська рада, передає RegioNews.

Зранку 6 липня ворог застосував авіабомбу ФАБ-250 із керованим модулем. Удар припав на відкриту місцевість, поблизу якої працювала аварійна бригада "ДТЕК Донецькі електромережі".

Унаслідок атаки поранення отримали троє співробітників компанії. Наразі їм надається медична допомога в закладах охорони здоров’я міста.

Влада наголошує, що такі дії є черговим підтвердженням цілеспрямованих атак на цивільну інфраструктуру та воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, на Донеччині росіяни цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по автівці з цивільними. За даними ООН, через атаки РФ кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 40%. Так, 1 грудня 2025 року по 31 травня 2026 року задокументовано загибель 1272 цивільних осіб і поранення 6871 людини.

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війна авто Краматорськ Донецька область атака ДТЕК енергетики
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