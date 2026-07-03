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03 липня 2026, 11:38

У Монако розслідують замах на українського бізнесмена: підозрюють жінку

03 липня 2026, 11:38
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Фото: соцмережі
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Слідчі у Монако встановили ймовірну виконавицю замаху на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва

Про це повідомляють французькі ЗМІ Le Figaro та BFMTV, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваній близько 30 років. Вона нібито навмисно змінювала зовнішність, щоб видавати себе за чоловіка. Відомо також, що жінка має українське походження.

За інформацією слідства, у день вибуху вона кілька разів оглядала район поблизу місця події. Близько 21:00 підозрювана помітила українську родину, прослідувала за нею, випередила та залишила сумку з вибухівкою біля входу до будинку. Після цього вона відійшла, спостерігаючи за ситуацією.

Першим до будівлі зайшов 13-річний хлопець, який отримав поранення. Пізніше вибуховий пристрій, за даними слідства, було дистанційно активовано, коли поруч проходила партнерка бізнесмена Анна Насобіна. Вона перебуває у критичному стані, їй ампутували обидві ноги.

Прокуратура Монако видала ордер на арешт підозрюваної. Очікується також її оголошення в міжнародний розшук через червону картку Інтерполу. Розслідування триває за статтями про замах на вбивство, умисне закладання вибухового пристрою в громадському місці та участь у злочинному угрупованні.

Нагадаємо, вибух стався ввечері 29 червня. Унаслідок інциденту тяжких поранень зазнав Вадим Єрмолаєв, а також постраждали члени його родини. У Монако назвали цей випадок безпрецедентним для князівства.

У МЗС України заявили, що українське посольство у Франції перебуває на зв'язку з місцевими органами влади.

Єрмолаєв засновник корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників Дніпра. У 2023 році проти нього були запроваджені персональні санкції РНБО через діяльність алкогольного бізнесу в окупованому Криму.

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