Обіцяв "вирішити питання": на хабарництві спіймали заступника голови Одеської облради

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Першому заступнику голови Одеської обласної ради Олегу Радковському, який представляє партію "Батьківщина", повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди

Про це повідомляє місцеве видання "Думська" з посиланням на власні джерела, передає RegioNews .

За інформацією співрозмовників видання, посадовець отримав гроші від чоловіка, пообіцявши допомогти у вирішенні певного питання. Водночас, як стверджує джерело, виконувати обіцяне він не збирався та мав намір привласнити отримані кошти.

За даними видання, розмову із Радковським записали, після чого запис передали правоохоронним органам.

Співрозмовники "Думської" також стверджують, що за аналогічною схемою посадовець нібито обіцяв "допомогти" щонайменше десятьом людям.

Крім того, видання зазначає, що паралельно активізувалося розслідування справи щодо можливого продажу гуманітарної допомоги на ринку "Сьомий кілометр".

Нагадаємо, що посадовець КМДА, підозрюваний в одержанні 1,2 млн грн від переможця тендеру, визнав вину та перерахував на потреби ЗСУ 9 млн грн