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03 липня 2026, 13:16

Ховала клієнтів під іграшками: в Одесі викрили жінку, яка вивозила чоловіків до кордону

03 липня 2026, 13:16
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Фото: поліція
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Правоохоронці затримали 57-річну жительку Одеси, яка організувала схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Жінка діяла у змові зі спільниками, особи яких наразі встановлюються. Вона особисто транспортувала клієнтів на власному автомобілі до прикордонної зони, звідки вони мали пішки перетинати кордон поза встановленими пунктами пропуску.

Наприкінці червня правоохоронці задокументували одну оборудку, вартість якої становила 4500 доларів. Одеситка забрала клієнта на одній із заправних станцій в Одеському районі. Щоб приховати пасажира, вона посадила його на підлогу салону авто та повністю закидала подушками й м’якими іграшками, після чого вирушила у напрямку кордону.

У місті Роздільна, поблизу умовної точки висадки, клієнт передав водійці першу частину суми – 700 доларів. Жінка наказала йому чекати на подальші інструкції щодо перетину українсько-молдовського кордону, проте на цьому етапі її затримали правоохоронці.

На місці поліцейські вилучили мобільні телефони, гроші та автомобіль, на які суд згодом наклав арешт.

Одеситці оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 тисяч гривень, якою 57-річна фігурантка вже скористалася.

Жінці загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на кордоні на Буковині викрили чоловіка з фальшивими документами на дітей. Він придбав підробки у невідомої особи за 3000 доларів.

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