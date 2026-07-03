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03 липня 2026, 13:51

Новий удар по "Саках": уражено ангари з літаками та дронами

03 липня 2026, 13:51
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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СБУ вдруге за тиждень завдала ударів по військових об’єктах у тимчасово окупованому Криму – аеродромах "Саки" та "Гвардійське"

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За попередніми даними, на аеродромі "Саки"уражено сім ангарів зі зберігання авіаційної техніки. У них, імовірно, перебували винищувачі та фронтові бомбардувальники, зокрема Су-30СМ, Су-30 та Су-24. Повідомляється, що щонайменше сім літаків могли бути знищені або пошкоджені.

Це вже другий подібний удар по аеродрому "Саки" протягом тижня.

Також повідомляється про ураження двох ангарів на аеродромі "Гвардійське". Там, за наявною інформацією, могли зберігатися ударні безпілотники типу Shahed drone та авіаційне обладнання.

Ці аеродроми використовуються як бази тактичної авіації, яка регулярно здійснює ракетно-бомбові удари по території України та підтримує дії російських сил на південному напрямку.

"СБУ продовжує виконувати поставлені Президентом України завдання та системно зменшувати військовий потенціал росії. Кожна наша спецоперація – це мінус ворожа авіація, логістика, склади, техніка й інфраструктура, які забезпечують російську агресію", – наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на РФ з метою спонукання до закінчення війни.

Зокрема, цього тижняСБУ вже провела операцію на військовому аеродромі "Саки", розташованому в тимчасово окупованому Криму. Підтверджено п’ять влучань безпілотників у ангари.

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