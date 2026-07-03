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03 липня 2026, 13:10

Дві жінки у важкому стані: на Львівщині підтвердили нові випадки тропічної малярії

03 липня 2026, 13:10
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Фото: з відкритих джерел
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На Львівщині лабораторно підтвердили два випадки тропічної малярії, спричиненої паразитом Plasmodium falciparum. Обидві пацієнтки захворіли після поїздки на острів Занзібар у Танзанії

Про це повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Після повернення до України жінки відчули загальну слабкість, головний і суглобовий біль, озноб, а температура тіла підвищилася до 39,5 °C. Їх госпіталізували до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, де вони отримують необхідне лікування. Стан обох пацієнток медики оцінюють як важкий.

За даними Львівського обласного ЦКПХ, перед поїздкою жінки не проходили хіміопрофілактику малярії.

Від початку 2026 року в області вже зареєстрували чотири випадки завезеної тропічної малярії. Усі хворі повернулися із Занзібару.

Фахівці нагадують, що малярія передається через укуси інфікованих комарів роду Anopheles, а Танзанія належить до країн із високим ризиком поширення цієї хвороби.

Медики закликають перед поїздками до ендемічних країн звертатися до лікаря для призначення протималярійної профілактики, а під час подорожі користуватися репелентами, москітними сітками та захисним одягом.

У разі появи гарячки, ознобу, головного болю чи інших симптомів після повернення з таких країн необхідно негайно звернутися до лікаря та повідомити про подорож.

Нагадаємо, на Хмельниччині хлопець помер після укусу бджоли. Інцидент стався на території Грицівського кар'єру. Медики намагалися надати йому допомогу та тривалий час боролися за життя, однак врятувати хлопця не вдалося – він помер на місці події.

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