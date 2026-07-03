На Прикарпатті викрили схему з лісником для ухилянтів за 6 тисяч євро

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Івано-франківської області, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, організатори схеми обіцяли двом військовозобовʼязаним чоловікам переправлення за кордон за 6 тисяч євро. Для цього зловмисники розробили маршрут через ліс в обхід прикордонних нарядів із ночівлею в будинку лісника.



Одного з учасників схеми затримали після отримання грошей. Він уже отримав підозру.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині правоохоронці викрили схему, яка, за даними слідства, мала допомогти військовозобов’язаному чоловікові отримати право на виїзд за кордон під час воєнного стану.