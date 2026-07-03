Розстріл у Бучі: двох окупантів судитимуть за вбивство 69-річної жінки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Прокурори завершили спеціальне досудове розслідування та передали до суду справу щодо двох військовослужбовців збройних сил РФ, яких обвинувачують у вбивстві цивільної жінки під час окупації Буча

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Йдеться про події березня 2022 року. За даними слідства, російські військові патрулювали територію між багатоповерхівками на вулиці Склозаводській, де місцеві жителі переховувалися від обстрілів та окупаційних сил.

Побачивши 69-річну жінку в цивільному одязі, вони відкрили по ній вогонь з автоматичної зброї. Жінка намагалася втекти, однак отримала смертельне поранення.

Обвинуваченим інкримінують ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

За даними Офісу Генпрокурора, фігурантами справи є військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ. Один із них був навідником парашутно-десантного взводу, інший – командиром відділення та бойової машини.

Наразі справа передана до суду.

Нагадаємо, в Харкові судили російського військового за порушення законів і звичаїв війни. Відомо, що він катував місцевих працівників поліції. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.