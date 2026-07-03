Удар по Словʼянську: місто частково залишилося без світла та води
У пʼятницю, 3 липня, близько 03:30 російські війська завдали масованого удару по Словʼянську
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.
Ворожі снаряди поцілили по чотирьох локаціях у різних частинах міста. Внаслідок обстрілу руйнувань та пошкоджень зазнали щонайменше десять приватних і три багатоповерхові будинки, а також автівки.
Відомо про одного загиблого 72-річного чоловіка.
Через обстріл частина громади залишилася без електро- та водопостачання. Ремонтні бригади працюють над відновленням.
Тип озброєння, яким атакували місто, наразі встановлюється.
Нагадаємо, вночі 3 липня російські дрони атакували громаду на Сумщині. Внаслідок удару загинули чотири людини, серед них дворічна дитина.
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