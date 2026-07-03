Фото: МВА

У пʼятницю, 3 липня, близько 03:30 російські війська завдали масованого удару по Словʼянську

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

Ворожі снаряди поцілили по чотирьох локаціях у різних частинах міста. Внаслідок обстрілу руйнувань та пошкоджень зазнали щонайменше десять приватних і три багатоповерхові будинки, а також автівки.

Відомо про одного загиблого 72-річного чоловіка.

Через обстріл частина громади залишилася без електро- та водопостачання. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Тип озброєння, яким атакували місто, наразі встановлюється.

Нагадаємо, вночі 3 липня російські дрони атакували громаду на Сумщині. Внаслідок удару загинули чотири людини, серед них дворічна дитина.